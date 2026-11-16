Minim: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Minim hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch