MiniLuxe legte Quartalsergebnis vor

MiniLuxe gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte MiniLuxe ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Im abgelaufenen Quartal hat MiniLuxe 10.6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch