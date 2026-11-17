Mini Diamonds (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mini Diamonds (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.110 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mini Diamonds (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.14 Milliarden INR im Vergleich zu 1.49 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch