BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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13.08.2026 09:29:00
MINI Cooper E Paul Smith Edition für den guten Zweck: BMW Deutschland und Sternstunden e.V. übergeben Hauptgewinn in der BMW Welt
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
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13.08.26
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
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12.08.26
|Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
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12.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
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12.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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12.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|03.08.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
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|31.07.26
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|03.08.26
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|03.08.26
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|31.07.26
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|30.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
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|07.05.26
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|15.04.26
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|13.03.26
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|19.01.26
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|03.08.26
|BMW Hold
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|31.07.26
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|DZ BANK
|30.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
BMW am 13.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.