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31.08.2026 06:37:00
Ming Yang Smart Energy Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ming Yang Smart Energy Group hat am 29.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.04 CNY gegenüber 0.140 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.37 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.44 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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