Ming Yang Smart Energy Group präsentierte Quartalsergebnisse

Ming Yang Smart Energy Group hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.49 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22.88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7.07 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 9.16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch