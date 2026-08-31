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31.08.2026 06:37:00
Ming Yang Smart Energy Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Ming Yang Smart Energy Group gab am 29.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 USD gegenüber 0.100 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.30 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.23 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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