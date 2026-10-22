Minfeng Special Paper: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Minfeng Special Paper präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 306.7 Millionen CNY gegenüber 287.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch