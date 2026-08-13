Mineralys Therapeutics legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mineralys Therapeutics hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.85 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch