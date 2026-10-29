Minerals Technologies Q3 Profit Edges Down

(RTTNews) - Minerals Technologies Inc. (MTX) on Thursday reported third-quarter net income attributable to the company of $42.7 million, or $1.37 per share, compared with $43.0 million, or $1.37 per share, in the year-ago quarter.

Net sales for the quarter increased 4% to $554.9 million from $532.4 million a year earlier.

Excluding special items, earnings per share were $1.53, compared with $1.55 in the prior-year quarter.

Operating margin narrowed to 11.7% from 13.3%.

The Consumer & Specialties segment's operating income fell 34% to $24.8 million, primarily due to higher energy, transportation and raw material costs. Meanwhile, operating income at the Engineered Solutions segment increased 9% to $48.7 million, supported by higher sales to steel and foundry customers and growth in environmental and infrastructure products.