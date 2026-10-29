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29.10.2026 22:39:31
Minerals Technologies Q3 Profit Edges Down
(RTTNews) - Minerals Technologies Inc. (MTX) on Thursday reported third-quarter net income attributable to the company of $42.7 million, or $1.37 per share, compared with $43.0 million, or $1.37 per share, in the year-ago quarter.
Net sales for the quarter increased 4% to $554.9 million from $532.4 million a year earlier.
Excluding special items, earnings per share were $1.53, compared with $1.55 in the prior-year quarter.
Operating margin narrowed to 11.7% from 13.3%.
The Consumer & Specialties segment's operating income fell 34% to $24.8 million, primarily due to higher energy, transportation and raw material costs. Meanwhile, operating income at the Engineered Solutions segment increased 9% to $48.7 million, supported by higher sales to steel and foundry customers and growth in environmental and infrastructure products.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Minerals Technologies IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bewegten sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.