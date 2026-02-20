Mineral Resources Aktie 14637311 / US6030511033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.02.2026 07:56:20
Mineral Resources Turns To Profit In H1, Revenues Climb
(RTTNews) - Mineral Resources Ltd (MIN.AX, MALRY) reported a profit in its first half, compared to prior year's loss, amid higher revenues.
Profit attributable to owners for the first half of 2026 was A$495 million, compared to loss of A$809 million last year. Earnings per share were 250.1 cents, compared to loss of 410.4 cents in the previous year.
The result included, among others, a A$134 million post-tax gain from the receipt of a contingent consideration receivable as part of a private haul road transaction.
Underlying EBITDA for the first half of 2026 was A$1.167 billion, up 286 percent from A$302 million in the prior corresponding period.
Revenues from ordinary activities increased 33 percent to A$3.052 billion from A$2.29 billion in the same period last year.
Looking ahead for fiscal 2026, the Mining Services division is forecast to deliver almost A$1 billion in annualized EBITDA and production volumes of 305-325 million tonnes, representing 12.5 percent growth, bolstered by the performance at Onslow Iron.
The long-term outlook for the Mining Services division remains strong.
In Australia, the shares closed Friday's regular trading at A$51.25, down 5.25 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Nachrichten zu Mineral Resources Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Mineral Resources Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen im Minus
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss in Grün erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag ebenso mit leichten Aufschlägen starten. Die Börsen in Asien präsentieren sich mit schwacher Tendenz.