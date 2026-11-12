Mineral Midrange veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mineral Midrange lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mineral Midrange vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.01 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.010 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Mineral Midrange im vergangenen Quartal 4.6 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58.36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mineral Midrange 2.9 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch