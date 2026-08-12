Mineral Midrange: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mineral Midrange hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mineral Midrange -0.030 PLN je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 5.6 Millionen PLN gegenüber 3.1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch