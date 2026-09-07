Minera Valparaiso legte Quartalsergebnis vor

Minera Valparaiso hat am 04.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 275.88 CLP gegenüber 444.70 CLP je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 404.91 Milliarden CLP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 381.23 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch