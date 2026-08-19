Minera IRL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Minera IRL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -7.40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 4.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch