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19.08.2026 06:37:00
Minera IRL: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Minera IRL hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei -7.40 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4.1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51.70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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