Minera IRL stellte am 17.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0.23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minera IRL -0.110 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minera IRL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 64.43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.9 Millionen USD im Vergleich zu 8.2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch