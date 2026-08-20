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20.08.2026 06:37:00
Minera IRL: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Minera IRL hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 74.13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Minera IRL ein Ergebnis je Aktie von -0.190 USD vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 52.14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8.6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.1 Millionen USD.
Redaktion finanzen.ch
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