Minebea: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Minebea äusserte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 73.98 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 44.06 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 464.18 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 411.39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch