MINEBEA MITSUMI präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MINEBEA MITSUMI gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.33 USD. Im letzten Jahr hatte MINEBEA MITSUMI einen Gewinn von 0.190 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.68 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch