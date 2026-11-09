MINEBEA MITSUMI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MINEBEA MITSUMI veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

MINEBEA MITSUMI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.300 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat MINEBEA MITSUMI im vergangenen Quartal 2.91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MINEBEA MITSUMI 2.79 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch