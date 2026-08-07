Minebea: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Minebea hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 53.03 JPY. Im letzten Jahr hatte Minebea einen Gewinn von 27.12 JPY je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Minebea im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16.25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 426.57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 366.93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch