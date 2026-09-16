MindWalk: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

MindWalk hat am 14.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.8 Millionen USD – ein Plus von 19.57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MindWalk 2.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch