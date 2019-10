Mindtree wird mit Mutter-Teresa-Preis ausgezeichnet

In Anerkennung seiner branchenführenden Praktiken zur Förderung des sozialen Fortschritts

BANGALORE, Indien, 2. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, wurde in Anerkennung für seine Bemühungen, die Lage der Menschheit durch die Wirtschaft zu fördern, mit dem renommierten Mother Teresa Award for Corporate Citizen ausgezeichnet. Der Preis wurde Mindtree vom Loyola Institute of Business Administration (LIBA) in Chennai verliehen.

Mindtree ist ein Vorreiter bei der Förderung Unterstützungsbedürftiger durch mehrere philanthropische Initiativen, die sich darauf konzentrieren, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und die Kultur von #BeTheGiveR zu vermitteln. Bei dem Mutter-Teresa-Preis des Jahrgangs 2018 wurde Mindtree für seine innovativen sozialen Kampagnen im Bereich Corporate Social Responsibility auf dem indischen Geschäftsmarkt ausgezeichnet.

Die Jury bewertete die Kandidaten anhand mehrerer Parameter, darunter deren Effekt auf die Menschen, Umwelt und Nachhaltigkeit, Innovation, ethisches Verhalten, soziales Bewusstsein, über das Pflichtprogramm hinausgehende Aktivitäten sowie Corporate Social Responsibility. Dabei wurden die Unternehmen danach beurteilt, inwieweit die oben genannten Kategorien integraler Bestandteil ihrer Unternehmensmission sind.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, den Mutter-Teresa-Preis zu erhalten", sagte Paneesh Rao, Personaldirektor bei Mindtree. „Bei Mindtree fühlen wir uns der Gemeinschaft gegenüber, in der wir leben, verantwortlich und glauben daran, durch Geben etwas zu bewirken. Diese Anerkennung inspiriert uns, diese Bemühungen fortzusetzen und dazu beizutragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen."

Einige der wichtigsten CSR-Initiativen sind:

Samruddhi Abhiyan:

In Abstimmung mit der visionären Kampagne Swacch Bharat Abhiyan, ist diese Initiative der Förderung eines gesunden Wettbewerbs gewidmet. Samruddhi Abhiyan möchte einen positiven Effekt für die Tausenden von Schulkindern im Kanakapura Taluk von Karnataka schaffen. Über einen Zeitraum von 6 Monaten arbeitete dieses Programm mit 161 Schulen, 14.700 Kindern und 36 Dörfern aus dem gesamten Kanakapura Taluk in den Bereichen Sauberkeit, Sport, kulturelle Aktivitäten und Verbesserung des allgemeinen Bildungsstandards. Mit 25 Modellschulen, die als Gewinner dieses Wettbewerbs bekannt gegeben wurden, wird dies nun von der Regierung von Karnataka im ganzen Bundesstaat umgesetzt.





Mindtree hat Digital Nethra for Eyes (DIGNIFY) auf den Markt gebracht, eine auf Android ™ basierende Anwendung, die gedruckten Text in Ton umwandelt, um Menschen mit Sehbehinderung das Lesen ohne Blindenschrift oder Hörbuch zu ermöglichen. Eine weitere von Mindtree entwickelte Android-Anwendung namens Visual Intervention Kit with Analytics for Children with Special Needs (VIKAS) arbeitet mit 10 ausgewählten Übungen auf 34 Bildschirmen, um die visuellen zerebralen Fähigkeiten von Kindern mit zerebraler Sehstörung (Cerebral Visual Impairment – CVI) zu verbessern. Diese wurde von Aravind Eye Hospitals konzipiert und von Mindtree entwickelt.

Der 1998 von LIBA ins Leben gerufene Mother Teresa Award for Corporate Citizen wird jedes Jahr an ein Unternehmen verliehen, das sich vorbildlich für die Ideale des Corporate Citizenship einsetzt. Mit dem Preis soll ein Unternehmen gewürdigt werden, das weit über seine Pflicht zur Förderung von Wohlfahrtsaktivitäten zugunsten der armen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen hinausgeht und umweltbewusst ist.

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 350 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd

Alle hier genannten Produkte und Firmennamen sind ggf. Marken ihrer registrierten Inhaber.

