Mindtree von Avasant als Innovator bei intelligenten Automatisierungsdiensten gewürdigt

- Report stellt Mindtrees Automatisierungs-Ökosystem und Innovationsexpertise heraus

WARREN, New Jersey, und BANGALORE, Indien, 26. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein globaler Technologiedienstleister und Digitalisierungs-Experte, wurde in Avasants Intelligent Automation Services RadarView™ Report 2019 als ‚Innovator' anerkannt. Der Bericht legt den Fokus auf herausragende Digitalisierungsdienstleister, deren intelligente Automatisierungsdienste (wie robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA), maschinelles Lernen (ML), künstliche Intelligenz (KI) und Chatbots) besonders innovativ und ausgereift sind.

Der Bericht nennt Mindtrees Automatisierungs-Ökosystem für strategische Partner, Investitionen in kollaborative digitale Innovationszentren sowie Kompetenz bei der Neustrukturierung traditioneller Geschäftsprozesse.

Erwähnt werden in dem Bericht auch Mindtrees ausgereifte Arbeitsprozesse und globale branchenübergreifende Automatisierungsinitiativen. Einige Beispiele:

Seine globalen digitalen Innovationszentren in Bangalore , New Jersey und Silicon Valley, die das Ziel haben, die Zusammenarbeit mit den Kunden zu verbessern und Prototypen und Pilotlösungen schneller zu entwickeln

, und Silicon Valley, die das Ziel haben, die Zusammenarbeit mit den Kunden zu verbessern und Prototypen und Pilotlösungen schneller zu entwickeln Integration von KI/ML und RPA in seine proprietären Plattformen wie ATLAS™ und CAPE™, um Automatisierungs-, Prädiktions- und Korrekturfunktionen einzubetten

Partnerschaften mit Stanford University und Indian Institute of Science and IIT Madras, um gezielt die nächste Generation der Automatisierungsforschung (wie KI, Analytik, unstrukturierte Daten und Smart Bots) zu fördern

„Durch strategische Partnerschaften sowie Forschungs- und Innovationszentren hat Mindtree massiv in seine Automatisierungskompetenz investiert. So können wir bei der Entwicklung und Bereitstellung von innovativen Lösungen für unsere Kunden an zentraler Stelle mitwirken", sagte Manas Chakraborty, Global Head of Enterprise Service Lines bei Mindtree. „Wir freuen uns sehr, dass Avasant unsere tief verwurzelte digitale Kultur und Automatisierungskompetenz anerkennt. Wir wollen Ideen zur Reife bringen und unsere Kunden bei der geschäftlichen Transformation bestmöglich unterstützen."

„Die intelligente Automatisierungsindustrie vollzieht gerade einen Wandel von einfachen RPA-Implementierungen hin zur komplexen Prozessautomatisierung. Mindtrees Automatisierungsstrategie orientiert sich eng am Industrietrend", sagte Swapnil Bhatnagar, Research Director bei Avasant. „Mittels RPA, KI und Analytik hat das Unternehmen die Automatisierung als integralen Bestandteil in seine Projektrealisierung eingebettet. Ausserdem verfügt es über ein robustes Partner-Ökosystem zur Weiterentwicklung branchenspezifischer Lösungen. Durch dieses Modell der Projektrealisierung, in Kombination mit kontinuierlichen Investitionen in kognitive Technologien durch seine Automatisierungsexperten, hat sich Mindtree den Titel ‚Innovator' in Avasants Intelligent Automation Services RadarView Report 2019 verdient."

Dies ist Avasants zweiter Jahresbericht zu intelligenten Automatisierungsdiensten. Er soll den Trend hin zu digitalen Dienstleistungen beleuchten, die die industrielle Wende ermöglichen. Avasants RadarView™ ist eine unabhängige Bewertung, die das reale Leistungsspektrum von Dienstleistern als langfristige Digitalisierungspartner für globale Organisationen abbildet.

Den vollständigen Intelligent Automation Services RadarView™ Report 2019 finden Sie hier .

Informationen zu Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei unterstützt, durch Zusammenführung von Skalierung und Agilität ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Mindtree, jetzt eine Konzerngesellschaft von Larsen & Toubro, wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf die fundierte Fachkenntnis des Unternehmens, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den Effizienzen, die sich durch Continuous-Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 18 Ländern und über 40 Niederlassungen rund um den Globus werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind u. U. Marken ihrer eingetragenen Inhaber.

