Mindtree va présenter des solutions en temps réel, adaptées au contexte, qui offrent des expériences de voyage personnalisées, à l'occasion de la conférence HITEC Minneapolis

Des experts du secteur vont mettre en valeur la façon dont l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la blockchain peuvent apporter de meilleurs services aux voyageurs connectés

WARREN, New Jersey, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, va organiser deux présentations à l'occasion de HITEC Minneapolis, la plus grande conférence de l'industrie hôtelière au monde. Elle va exhiber des solutions révolutionnaires qui répondent aux attentes croissantes des voyageurs connectés et résolument axés sur le numérique.

« Les voyageurs connectés d'aujourd'hui recherchent des expériences numériques et mobiles de grande qualité, des prix compétitifs dans toute la chaîne de valeur et ils veulent être reconnus et obtenir des réponses en temps réel, en fonction de leurs préférences et comportements », a déclaré Nalin Vij, vice-président principal et responsable des voyages, des transports et du secteur hôtelier chez Mindtree. « Il y a malgré tout, dans le monde toujours connecté et en mouvement perpétuel, un fossé grandissant entre les attentes des voyageurs et les expériences ultimes offertes par les marques de voyages. »

En se fondant sur l'expérience qu'elle a acquise auprès des plus grandes entreprises du secteur hôtelier, Mindtree va présenter une large gamme de solutions qui illustrent la façon de mettre en œuvre des technologies émergentes pour offrir une personnalisation à chaque étape du voyage. Sur le stand 2815, Mindtree va mettre l'accent sur :

Mindtree Ancillary Merchandising Platform (MARCH) – MARCH permet aux marques de voyages et d'hôtellerie de proposer des offres personnalisées et adaptées au contexte, qui se fondent sur des critères physiques, émotionnels, temporels, relationnels, situationnels et culturels. Ce contexte précis produit une segmentation pointue et des recommandations ciblées qui peuvent être utilisées par les équipes de merchandising pour proposer les bonnes offres au bon moment et augmenter les chances de conversion client.

Par ailleurs, lors de la conférence HITEC des experts du secteur de Mindtree vont animer deux présentations sur la façon d'offrir de meilleurs services aux voyageurs connectés en exploitant les technologies de pointe. Voici des précisions sur ces deux conférences :

« 4 Real Business Uses Cases of AI in Hospitality » (Quatre cas réels d'utilisation commerciale de l'IA dans l'hôtellerie), présentée par Adnan Saulat , vice-président adjoint et responsable du conseil, département des voyages chez Mindtree, le 18 juin de 11 h 15 à 11 h 45, heure du Centre, « Tutorial Room », Niveau 1, Hall des expositions, au bout de l'allée 2200

Mindtree sera installée sur le stand 2815 à la Conférence HITEC Minneapolis, qui se tient du 18 au 20 juin 2019.

