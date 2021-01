Mindtree unterstützt Aflac bei einfacherem Reklamationsvorgang für Kunden

Die MyAflac-App, die Teil der Agenda für die Digital-Transformation von Aflac ist, bietet Versicherungsnehmern in Krisenzeiten Komfort und Unterstützung

WARREN, New Jersey und BENGALURU, Indien, 21. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Digital-Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass es in Zusammenarbeit mit Aflac eine erweiterte mobile Anwendung namens MyAflac Mobile entwickelt hat, mit der die Benutzer Ansprüche direkt von ihrem mobilen Gerät aus bequem einreichen können, wodurch der Reklamationsvorgang vereinfacht wird. Aflac konzentriert sich darauf, den Reklamationsvorgang durch automatisierte Self-Service-Tools zu vereinfachen, um die Benutzererfahrung weiter zu verbessern und kundenorientierter zu gestalten. Für die Versicherungsnehmer erschwert die Pandemie die Bedingungen bei Reklamationen.

Die erweiterte mobile App „MyAflac Mobile" ermöglicht es den Versicherungsnehmern, Ansprüche bequem einzureichen, Benachrichtigungen zu erhalten und die richtigen Dokumente einfach und schnell hochzuladen, damit die Reklamationen schneller bearbeitet werden können. Ausserdem können die Kunden über die App Direktüberweisungen einrichten und Zahlungen ohne zusätzliche Schritte erhalten. Die erweiterte App nutzt eine moderne Technologieplattform und bietet eine reaktionsschnellere und mobilfreundlichere Erfahrung.

„Unser Hauptziel bei Aflac ist es, dafür zu sorgen, dass sich unsere Kunden unterstützt fühlen und in der Lage sind, jene Kosten zu tragen, die die Krankenversicherung nicht übernimmt", erklärte Tyler Bennett, Vice President für Digital Services bei Aflac. „Unser Zusatzversicherungsangebot gibt den Kunden die Gewissheit, dass wir für sie da sind, wenn sie uns brauchen. Es war ein komplexes Projekt, aber das Team von Mindtree hat sich der Herausforderung gestellt und gemeinsam mit dem Aflac-Team eine Erfahrung geschaffen, die spürbare geschäftliche Auswirkungen und eine verbesserte Kundenbindung bietet."

MyAflac, das in einer exklusiven Zusammenarbeit zwischen Mindtree und Aflac entwickelt wurde, ist jetzt bei Google Play und im App Store erhältlich. Innerhalb der ersten drei Tage nach dem Start wurde es bereits mehr als 60.000 Mal heruntergeladen.

„Aflac ist eine renommierte Marke in der Branche, wenn es darum geht, das Kundenerlebnis zu verbessern", sagte Venu Lambu, Geschäftsführer und Präsident für globale Märkte bei Mindtree. „Wir zollen ihnen Beifall dafür, dass sie den Bedarf ihrer Kunden nach einer einfachen, gestrafften Schadensabwicklung im Rahmen ihrer allgemeinen Transformationsagenda erkannt haben. Wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um eine neue Erfahrung zu entwickeln, die dazu beiträgt, ihr Markenversprechen zu erfüllen und den Versicherungsnehmern in einer schwierigen Zeit schnell und schmerzlos eine Lösung zu bieten."

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Mindtree wurde 1999 als „Born Digital"-Unternehmen gegründet und gehört heute der Larsen & Toubro Group. Das Unternehmen verfügt über mehr als 275 Unternehmenskunden, um Silos aufzubrechen, die digitale Komplexität näher zu erforschen und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in mehr als 15 Ländern weltweit tätig und gelten durchweg als einer der besten Arbeitgeber. Dies spiegelt sich täglich in unserer erfolgreichen Kultur wider, die aus über 22.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds" besteht.

Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns unter @Mindtree.

