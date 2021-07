Mindtree startet mit starkem Wachstum im ersten Quartal und dem höchsten Auftragsbestand aller Zeiten in das GJ22

- Umsatz im ersten Quartal steigt gegenüber dem Vorquartal um 7,7 %, Auftragsbestand übersteigt die halbe Milliarde USD

BANGALORE, Indien und WARREN, N.J., 14. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , ein globales Unternehmen für Technologiedienstleistungen und digitale Transformation, hat heute seine konsolidierten Ergebnisse für das erste Quartal zum 30 Juni 2021 bekannt gegeben, wie vom Vorstand genehmigt.

„Wir freuen uns, über einen starken Start in das Geschäftsjahr 2022 mit einem breit angelegten Wachstum im ersten Quartal in allen Servicebereichen und Industriesegmenten berichten zu können", sagte Debashis Chatterjee, Chief Executive Officer und Managing Director von Mindtree. Der Quartalsumsatz betrug 310,5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 7,7 % gegenüber dem Vorquartal, und das EBITDA betrug 20,3 %. Das belegt die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts auch in einem schwierigen Umfeld. Unser Auftragsbestand ist so hoch wie nie zuvor: 504 Millionen US-Dollar. Das bestätigt, dass die gezielte Umsetzung unserer Strategie und unsere Kundenorientierung bei der Neugestaltung von Geschäftsmodellen für das digitale Zeitalter uns helfen, profitables und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Wir sind stolz auf die Leidenschaft und Beharrlichkeit, mit der die Mindtree-Mitarbeiter trotz schwieriger Bedingungen unseren Kunden weiterhin Mehrwert bieten und ihre Erwartungen übertreffen."

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum 30. Juni 2021

In US-Dollar:

Umsatz 310,5 Mio. US-Dollar (Wachstum von 7,7 % im Quartalsvergleich / 22,6 % im Jahresvergleich)



Nettoerlös 46,5 Mio. USD (Wachstum von 7,5 % im Quartalsvergleich / 64,7 % im Jahresvergleich)

In Rupien:

Umsatz 22.917 Mio. INR (Wachstum von 8,6 % im Quartalsvergleich / 20,1 % im Jahresvergleich)



Nettoerlös 3.434 Mio. INR (Wachstum von 8,2 % im Quartalsvergleich / 61,2 % im Jahresvergleich)

Sonstige Kennzahlen:

Kunden:

260 aktive Kunden zum 30. Juni 2021



Kunden mit über 5 Mio. USD um 3 angestiegen, insgesamt 47



Kunden mit über 10 Mio. USD um 5 angestiegen, insgesamt 25



Kunden mit über 20 Mio. USD um 1 angestiegen, insgesamt 8

Mitarbeiter:

27.256 Mindtree Minds zum 30. Juni 2021



Mitarbeiterabgänge in den vergangenen 12 Monaten: 13,7 %

Geschäftsabschlüsse im 1. Quartal mit führenden globalen Kunden:

Einer der weltweit führenden Investmentmanager hat Mindtree als strategischen Partner für ein mehrjähriges Managed-Services-Engagement ausgewählt, um Innovationen und eine differenzierte Kundenansprache durch die Modernisierung und Transformation seines IT-Infrastruktur- und seines Anwendungsportfolios zu ermöglichen, und gleichzeitig mehrere strategische Initiativen zur Geschäfts- und Technologieweiterentwicklung zu verwirklichen.

Ein globales Unternehmen für Reisemanagement hat Mindtree für eine mehrjährige, umfassende AWS-Cloud-Migration und ein Cloud-Betriebsprogramm ausgewählt, um seine neue Geschäfts- und Produktstrategie umzusetzen.



Ein weltweit führender Automobilhersteller hat sich für Mindtree als mehrjährigen strategischen Partner entschieden, um sein Anwendungsökosystem zu transformieren.



Ein multinationaler Technologieführer hat mit Mindtree einen langfristigen Vertrag für Cloud- und Infrastruktur-Support-Services abgeschlossen.



Ein globaler Hightech-Industriekonzern hat sich mit Mindtree zusammengeschlossen, um den digitalen Verkauf und ein Omnichannel-Kundenerlebnis zu ermöglichen.



Ein weltweit führender Hersteller von Produkten auf Basis von Stahldraht hat sich mit Mindtree für ein mehrjähriges digitales Transformationsprogramm zusammengetan. Mindtree wird im Rahmen dieser Zusammenarbeit weltweit digitale Handelsplattformen mit einem datenbasierten Ansatz bereitstellen, um die Beschleunigung des digitalen Umsatzes und ein verbessertes Kundenerlebnis zu ermöglichen.

Anerkennungen:

In der von Whitelane Research in Zusammenarbeit mit PA Consulting durchgeführten UK IT-Sourcing-Studie 2021 belegte Mindtree den zweiten Platz bei der Kundenzufriedenheit. Die Gesamtzufriedenheit mit Mindtree lag mit 80 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 72 Prozent.



Mindtree wurde von der Everest Group in ihrem Bericht „Application and Digital Services in Banking PEAK Matrix® Assessment 2021: Global Focus Report" als „Major Contender" bezeichnet.



Mindtree wurde als einer von 40 Anbietern von Kundenanalysedienstleistungen in Forresters Bericht „Customer Analytics Service Provider, Q2 2021" genannt. Customer-Analytics-Dienstleister helfen Kunden, Daten in analytische Erkenntnisse umzuwandeln, um Entscheidungen zu optimieren und die Kundenerfahrung zu verbessern (Quelle: Now Tech: Customer Analytics Service Provider, Q2 2021).



Mindtree wurde mit dem Preis 2021 ISG Digital Case Study Awards™ für die branchenführende Arbeit bei der digitalen Transformation von Unternehmenskunden ausgezeichnet. Mindtree war eines der Unternehmen, die vier oder mehr herausragende Fallbeispiele vorweisen konnten.

Mindtree war unter den Top 5 Unternehmen mit den höchsten ESG-Werten (Environmental, Social and Governance) in einer Bewertung von CRISIL Ltd., wobei drei jährliche Berichtszyklen von 225 Unternehmen aus 18 Sektoren in Indien bis zum Geschäftsjahr 2020 analysiert wurden.



EcoVadis verlieh Mindtree in der diesjährigen Nachhaltigkeitsbewertung ein Silber-Rating und platzierte Mindtree damit unter den besten 25 % der mehr als 75.000 bewerteten Unternehmen.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Technologieberatungs- und Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen dabei hilft, Skalierbarkeit mit Agilität zu verbinden, um Wettbewerbsvorteile zu erzielen. „Born digital" im Jahr 1999 und jetzt ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group, wendet Mindtree sein tiefes Domänenwissen auf 260 Unternehmenskundenengagements an, um Silos aufzubrechen, der digitalen Komplexität einen Sinn zu geben und neue Initiativen schneller auf den Markt zu bringen. Wir ermöglichen es der IT, stets mit den Geschäftsabläufen mithalten zu können, indem wir neue Technologien und die Effizienz der kontinuierlichen Bereitstellung nutzen, um Geschäftsinnovationen voranzutreiben. Wir sind in 24 Ländern auf der ganzen Welt tätig und werden durchweg als einer der besten Arbeitsplätze angesehen. Dies wird jeden Tag durch unsere gewinnende Kultur verkörpert, die aus über 27.000 unternehmerischen, kollaborativen und engagierten „Mindtree Minds" besteht.

Um mehr über uns zu erfahren, besuchen Sie www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd.

Safe-Harbor-Erklärung

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung über unsere zukünftigen Wachstumsaussichten sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufenen Bedingungen könnten die Technologie-Ausgaben von Kunden verringern, die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen beeinträchtigen, Kaufentscheidungen potenzieller Kunden hinauszögern und unsere Fähigkeit, Beratungsdienste vor Ort zu erbringen, beeinflussen – alle diese Faktoren könnten sich negativ auf unseren künftigen Umsatz, unsere Marge und die allgemeine finanzielle Leistung auswirken. Unsere Geschäftstätigkeit kann auch durch eine Reihe externer Faktoren im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie negativ beeinflusst werden, die nicht unter unserer Kontrolle sind. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die von Zeit zu Zeit von uns oder in unserem Namen gemacht werden, zu aktualisieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: media@mindtree.com

Mindtree Limited, Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore-560059; CIN: L72200KA1999PLC025564; Telefon: +91 80 6706 4000; Fax: +91 80 6706 4100;

E-Mail: info@mindtree.com/investors@mindtree.com ; Website: www.mindtree.com