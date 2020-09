Mindtree s'associe à Mölnlycke pour les applications d'entreprise et le processus de transformation vers le cloud

Le contrat quinquennal conclu avec l'entreprise suédoise de solutions médicales vise à renforcer la présence de Mindtree sur le marché européen grâce à une transformation accélérée exécutée par SAP

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 2er septembre 2020 /PRNewswire/ -- Mindtree , une grande entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à Mölnlycke afin de fournir le développement et la maintenance des applications SAP ainsi que les opérations dans le cloud. Mindtree contribuera à la migration de la solution SAP sur site de Mölnlycke vers Microsoft Azure et accélérera la mise en place d'un modèle d'exploitation DevSecOps reposant sur une plateforme, qui garantit une réaction plus rapide aux changements commerciaux et un support informatique fiable.

Mölnlycke est un fournisseur à la pointe du marché des produits et solutions pour le traitement des plaies et la chirurgie. Grâce à cet engagement, Mölnlycke sera en mesure d'apporter des solutions agiles, fiables et sûres qui accompagneront les fonctions commerciales essentielles afin de mettre de nouveaux produits sur le marché plus rapidement et d'assurer une meilleure expérience aux utilisateurs.

« Nous avons toujours eu pour objectif d'améliorer les résultats des soins de santé, et nous reconnaissons l'importance de la transformation numérique et du passage d'un plus grand nombre de nos activités vers le cloud dans le cadre de cette mission », a déclaré Daniel Frick, vice-président de l'informatique chez Mölnlycke. Et d'ajouter : « Le partenariat avec Mindtree est un élément qui nous permet de rendre notre entreprise plus agile et de nous orienter plus rapidement vers de nouvelles opportunités ».

Mindtree va prendre en charge et exploiter l'environnement SAP grâce à la transformation des processus et à l'automatisation de l'informatique à l'aide de son modèle d'exploitation basé sur une plateforme. Dans le cadre de cet engagement, Mindtree va également automatiser le processus de tests afin de garantir des mises en service plus rapides du système.

« Le secteur de la santé est confronté à de nouveaux défis qui exigent une innovation permanente. La collaboration de Mölnlycke avec Mindtree va accompagner la transformation numérique de l'entreprise qui s'articule autour de SAP et de DevSecOps basés sur le cloud. Cette transformation vers un modèle d'exploitation reposant sur une plateforme permettra de garantir que les processus de Mölnlycke restent sécurisés et conformes aux réglementations de l'industrie », a déclaré Venu Lambeau, président des marchés mondiaux chez Mindtree. « Ce partenariat élargit également la présence de Mindtree dans la région nordique et consolide sa place sur le marché européen. »

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, qui aide les entreprises à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Intrinsèquement numérique depuis sa création en 1999, et faisant désormais partie du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique ses connaissances approfondies du domaine en s'engageant auprès de plus de 290 entreprises clientes à abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 15 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour dans notre culture du succès qui s'appuie sur quelque 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez consulter www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd.

