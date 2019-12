Mindtree remporte le prix SAFA de la meilleure présentation de rapport annuel

Reconnaissance de la société dans la catégorie « Secteur des technologies de la communication et de l'information »

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 6 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a reçu un prix prestigieux de la Fédération des comptables d'Asie du Sud (South Asian Federation of Accountants, SAFA) à titre de reconnaissance pour son éthique rigoureuse, son excellence en matière d'information financière et sa gouvernance d'entreprise. La société a remporté le prix « Meilleure présentation de rapport annuel de la SAFA » ainsi que les prix « Reporting intégré et Anniversaire de l'ASACR pour le concours d'information sur la gouvernance d'entreprise 2018 » dans le « Secteur des technologies de la communication et de l'information ».

Le prix SAFA de la meilleure présentation de rapport annuel récompense des organisations sud-asiatiques ayant fourni d'excellentes prestations en lien avec la présentation et la publication d'états financiers de haute qualité, pertinents, fiables et objectifs, conformément au cadre défini par le Bureau international des normes comptables (International Accounting Standards Board, IASB). Outre des bilans financiers rédigés selon les normes comptables indiennes, Mindtree publie également des états financiers respectant les normes internationales d'information financière dans le cadre de ses pratiques exemplaires.

Pour le rapport annuel 2017-2018, Mindtree a pour la première fois préparé un rapport intégré dans le respect du cadre de référence défini par le Conseil international du reporting intégré (International Integrated Reporting Council, IIRC). Ce rapport met en avant la valeur créée par l'entreprise à l'aide de capital financier comme non financier. Il décrit également en détail les succès de la société, notamment en lien avec la gestion, les collaborateurs, les clients, les projets, les partenariats, les mesures de durabilité et la responsabilité sociale.

« Mindtree s'est toujours engagée à respecter les normes les plus élevées en matière d'éthique, de gouvernance et de transparence dans ses publications », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et directeur général de Mindtree. « Nous mettons ainsi en avant notre capacité à gagner la confiance de nos investisseurs et de nos clients en présentant des informations de manière intéressante et transparente. »

La SAFA est un forum d'organismes comptables professionnels qui s'emploie à asseoir, maintenir et développer la profession comptable dans la zone de l'ASARC (Association sud-asiatique pour la coopération régionale), et notamment en Afghanistan, au Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, aux Maldives, au Népal, au Pakistan et au Sri Lanka. La SAFA veille au maintien du rôle dominant de ces pays dans le domaine de la comptabilité et se consacre en outre au développement économique général de la région.

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une société mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques qui aide les entreprises à allier évolutivité et flexibilité pour être plus compétitives. Fondée en 1999, fondamentalement numérique et aujourd'hui société du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique sa connaissance approfondie du domaine à ses engagements envers plus de 350 entreprises clientes pour abattre les obstacles, comprendre la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité liée à la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans 18 pays et disposant de plus de 40 bureaux dans le monde, nous sommes invariablement considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, ce que reflète chaque jour notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 collaborateurs engagés et dotés de l'« esprit d'entreprise Mindtree ».

