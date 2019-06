Mindtree récompensée par ISG pour son excellence numérique

La publication d'ISG souligne les capacités numériques de Mindtree, lui permettant de collaborer avec Lufthansa Airlines et une importante société de biens de consommation

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 21 juin 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été distinguée par Information Services Group (ISG) et désignée chef de file mondial en matière de recherche et de conseil en technologie, pour son rôle joué dans deux des 25 meilleurs cas de transformation numérique en 2019 et publié récemment dans Digital Excellence: 25 Winning Partnerships.

Mindtree est récompensée pour sa collaboration avec Lufthansa Airlines et une marque mondiale de biens de consommation conditionnés. La publication d'ISG décrit la façon dont Mindtree a mené avec succès la transformation numérique des deux entreprises, à savoir :

Lufthansa :

nombre de compagnies aériennes s'évertuent à assurer des tarifs concurrentiels tout en conservant des marges bénéficiaires, dans un secteur où les coûts fixes sont élevés. Afin de relever ce défi, Lufthansa s'est associée à Mindtree pour concevoir et mettre au point une solution d'analyse prédictive destinée à anticiper la demande future et le prix optimal des sièges du public. Cette solution fait appel à un modèle d'apprentissage machine adapté, qui analyse l'historique des ventes et calcule les recettes marginales. Global Consumer Product Brand – Pour les entreprises de biens de consommation, les locaux commerciaux en dur restent le principal canal de vente. Mindtree a travaillé sur plus de mille produits de plus de 65 marques de l'entreprise, alimentant plus d'un million de magasins, pour mettre sur pied un système de réseau neuronal profond et formuler des recommandations personnalisées aux détaillants indépendants sur les stocks, les promotions et les produits. Le système fournit désormais deux millions de recommandations en temps réel par trimestre, d'après des facteurs comme le comportement des détaillants, la période de l'année, la performance des magasins et les caractéristiques du quartier.

« Chez Mindtree, nous mettons en place des solutions innovantes reposant sur l'intelligence artificielle (IA), en tirant parti de l'apprentissage machine et des modèles d'apprentissage en profondeur, pour que nos clients obtiennent de vrais résultats commerciaux, dans différentes fonctions et segments de clientèle », a déclaré Sreedhar Bhagavatheeswaran, le directeur général adjoint et responsable mondial des activités numériques chez Mindtree. « Cette reconnaissance d'ISG souligne la façon dont nos méthodologies d'innovation numérique, notre science des données, notre expertise en matière d'IA et notre connaissance du domaine industriel, permettent à nos clients d'apporter des expériences client qui se démarquent et de conserver un avantage concurrentiel. »

Digital Excellence: 25 Winning Partnerships d'ISG, est le fruit d'un examen rigoureux d'un grand nombre d'études de cas numériques soumises par la communauté des fournisseurs. ISG les a toutes évaluées en interrogeant les clients concernés, en évaluant les effets de chaque transformation sur les activités du client et en indexant les critères d'évaluation d'ISG pour définir les 25 meilleures études de cas qui seraient publiées.

« Nous avons choisi Mindtree comme élite de l'élite des entreprises parce que leur récent travail avec deux des grandes marques de leur secteur respectif a démontré une compréhension profonde et pratique de ce que signifie un vraie transformation numérique de l'entreprise », a déclaré Paul Reynolds, associé et directeur de recherche d'ISG. « Grâce à leur pratique innovante, à l'usage de technologies numériques de pointe et à leur attachement global à l'excellence, Mindtree a aidé ses clients à obtenir des résultats commerciaux exceptionnels et quantifiables. »

Chacune des études de cas sur la transformation numérique publiées a été évaluée en fonction des critères suivants :

Caractère unique : la capacité du prestataire à aider ses clients à se projeter au-delà de l'évidence dans le cadre de la transformation numérique et à concevoir une synthèse.

la capacité du prestataire à aider ses clients à se projeter au-delà de l'évidence dans le cadre de la transformation numérique et à concevoir une synthèse. Complexité : obtenir des résultats tout en pilotant la conception et la mise en œuvre de solutions numériques complexes.

obtenir des résultats tout en pilotant la conception et la mise en œuvre de solutions numériques complexes. Impact : l'impact net de l'activité de transformation sur le client final.

l'impact net de l'activité de transformation sur le client final. Attachement à la réussite du client : l'attachement du prestataire au succès de ses clients, à travers la souplesse, la collaboration, les investissements ou les innovations commerciales.

Pour consulter l'étude de cas numérique de Mindtree dans la publication Digital Excellence: 25 Winning Partnerships d'ISG, cliquez ici.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est un grand cabinet mondial de recherche technologique et de conseil. Plus de 700 entreprises clientes lui font confiance, dont 70 des 100 plus grandes entreprises au monde. ISG s'attache à conseiller les entreprises, les organisations du secteur public, ainsi que les prestataires de services et de technologies qui visent l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. L'entreprise se concentre sur la transformation numérique, notamment l'automatisation, le nuage et l'analyse des données ; le conseil en matière de sourçage ; la gestion de la gouvernance et du risque ; les services d'opérateurs de réseaux ; la stratégie technologique et la conception des opérations ; la gestion du changement ; la recherche et l'analyse des informations du marché et des évolutions technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford (Connecticut), ISG compte plus de 1 300 professionnels, présents dans plus de 20 pays. Il s'agit d'une équipe internationale reconnue pour son esprit novateur, son influence sur le marché, son expertise approfondie du secteur et des technologies et ses capacités d'analyse et de recherche d'envergure mondiale, reposant sur la base de données du marché la plus complète du secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.isg-one.com.

À propos Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, aidant les entreprises du palmarès Global 2000 à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Fondée en 1999 et intrinsèquement numérique, elle a gagné la confiance de plus de 340 entreprises clientes qui s'appuient sur sa connaissance approfondie du domaine pour effacer les obstacles, démêler la complexité numérique et réduire les délais de commercialisation. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise, en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services stimulant l'innovation commerciale. Présents dans 17 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour par notre culture du succès qui s'appuie sur plus de 20 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

