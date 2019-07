Mindtree nommée comme partenaire préféré pour Azure Kubernetes Service de Microsoft

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 19 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une société mondiale spécialisée en services technologiques et transformation numérique, a annoncé aujourd'hui qu'elle a acquis le statut de partenaire préféré dans le programme Azure Kubernetes Service (AKS) de Microsoft. Mindtree offre à ses clients d'entreprises une expérience et une expertise spécialisées en travaillant avec les clients de grande envergure dans l'écosystème de modernisation open source. Le programme AKS s'inscrit dans le nouveau cadre Azure Advanced Specialization Partner annoncé à Inspire.

Kubernetes est une plateforme open source pour gérer des services et charges de travail en conteneurs. AKS facilite le déploiement d'un cluster Kubernetes géré dans Azure, en prenant en charge des tâches essentielles comme le contrôle et la maintenance. Les entreprises explorent de plus en plus de conteneurs et Kubernetes pour des applications développées en cloud et la modernisation d'application. Néanmoins, piloter ces produits est un défi pour de nombreuses entreprises, en particulier en ce qui concerne le déploiement et la mise à l'échelle de la solution dans l'ensemble d'une organisation.

« Nos clients d'entreprises réalisent leurs objectifs de transformation numérique grâce à la modernisation de fond. Cela nécessite une évolution vers un modèle d'opération de produit qui est le mieux conçu dans une approche modulaire basée sur des micro-services tirant profit des services d'orchestration de conteneur fourni par Azure Kubernetes Service, » a expliqué Sreedhar Bhagavatheeswaran, vice-président principal et responsable en chef de l'activité numérique chez Mindtree. « En tant que Microsoft Gold Partner, nous disposons d'une grande expérience dans les services Azure et cette reconnaissance nous permet de développer notre offre à davantage d'entreprises soutenus par nos services sur plateforme comme Minimum Viable Cloud pour AKS. »

Microsoft a effectué d'importants investissements dans l'infrastructure de conteneur d'application pour augmenter la modularité et la flexibilité en raison de l'adoption rapide de conteneurs et Kubernetes dans des applications développées en cloud et la modernisation d'application. Les partenaires travaillant avec AKS doivent avoir une compréhension claire des transformations de système central ainsi que de la spécialisation pour assurer des résultats positifs. Ils doivent aussi disposer d'une large expérience dans la planification continue, l'excellence d'exécution, la gouvernance solide et une gestion du changement rigoureuse. Mindtree compte une grande expertise dans ces domaines dans différents secteurs comme le tourisme mondial, l'hébergement, l'assurance, la fabrication, la vente et la finance.

« La modernisation d'application est une initiative importante pour Microsoft et de nombreux clients choisissent Azure Kubernetes Service pour concrétiser leurs objectifs, » a déclaré Gabe Monroy, chef de projet principal pour conteneurs chez Microsoft Azure. « Tandis qu'AKS offre une superbe solution d'hébergement cloud, la réussite d'une modernisation d'application nécessite souvent des partenaires qui connaissent bien la transformation numérique, l'écosystème open source et tout Microsoft. Mindtree continue à prouver qu'elle représente un partenaire solide qui s'engage à fournir des solutions et des perspectives sur les technologies les plus récentes. »

L'expertise d'écosystème et Kubernetes de Mindtree comprend l'infrastructure Kubernetes, le développement d'application, la mise à l'échelle et le déploiement. De plus, Mindtree dispose d'importantes capacités horizontales pour le développement personnalisé, la science de données, l'analyse, les processus de développement et d'exploitation (« DevOps ») et O365. Les centres d'excellence de la société soutiennent AKS, DevOps et les capacités d'ingénierie dans la modernisation d'application, le conseil préventes, l'accélérateur de développement et les services reproductibles.

Les clients recherchant des détails supplémentaires sur les offres de services Azure Kubernetes de Mindtree peuvent consutler www.mindtree.com.

