Mindtree nommé par ISG leader du marché aux États-Unis du conseil et des services pour l'IdO

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , société mondiale de services technologiques et de transformation numérique, a été reconnue comme 'leader' dans le quadrant conseil et services selon le « rapport sur l'internet des objets » (IdO) Provider Lens™ 2019 de la firme ISG aux États-Unis. Le rapport sur le quadrant Voitures connectées qualifie également Mindtree d''étoile montante'.

Le rapport mondial Provider Lens d'ISG ('les prestataires sous la loupe') évalue les capacités d'IdO de 35 fournisseurs dans six quadrants : conseil et services, solutions et services gérés, voitures connectées, produits manufacturés, bâtiment et infrastructures intelligents, et plateformes pour l'IdO. Outre son classement pour son leadership sur le marché des États-Unis, Mindtree a également été nommée 'étoile montante' pour le quadrant conseil et services par ISG dans son rapport mondial.

« "Mindtree s'est profondément engagée auprès de ses clients pour exploiter la puissance de l'internet des objets et mieux connecter les biens et les personnes, mettre au point de nouveaux modèles commerciaux et donner à leurs entreprises un avantage concurrentiel », a fait observer Raj Deshpande, directeur général adjoint du secteur de la nouvelle vision des entreprises chez Mindtree. « La reconnaissance par ISG établit une preuve solide de la valeur que nous apportons à nos clients à qui nous offrons de nouvelles expériences connectées grâce à notre stratégie et nos capacités de conseil de bout en bout. »

La firme d'analystes cite notamment comme forces marquantes de Mindtree dans l'IdO :

Des services ciblés et des centres d'excellence aux États-Unis : plus de 40 pour cent des conseils et services de Mindtree dans le domaine de l'IdO s'adressent à des clients basés aux États-Unis. Ceci repose sur les centres d'excellence implantés par la Société aux États-Unis, lesquels proposent des services ciblés pour des secteurs verticaux essentiels, notamment la vente au détail, les produits manufacturés, les biens de consommation emballés, les voyages, le transport, l'hôtellerie, la haute technologie, les services financiers et les assurances.

Sa stratégie connectée sur trois volets : la stratégie de Mindtree pour un écosystème connecté s'articule autour de ses trois principes fondamentaux du partenariat : la collaboration avec certains fournisseurs dans les domaines de la connectivité, de l'automatisation et des appareils, l'utilisation de ses propres solutions, et des offres chaque fois qu'elles répondent aux exigences.

Ses services de sécurité et de sûreté : Mindtree propose des applications pour la sûreté et offre des services pour l'évaluation et la cartographie, la sûreté des systèmes d'exploitation, les correctifs logiciels et niveaux correctifs, la gestion et la surveillance afin de tenir à jour les systèmes d'exploitation dans les mises en œuvre. Elle offre par ailleurs des services de définition et d'application de gestion des identités et de l'accès (IAM), accompagnés d'une gestion et d'une assistance en permanence dans le cadre du processus d'autorisation et d'authentification.

« Avec le déploiement de sa stratégie d'innovation technologique interne en trois volets d'innovation technologique interne, ses plateformes et partenariats stratégiques, Mindtree fait bénéficier à ses clients dans toutes les zones géographiques et industrie ses capacités 'du métal au nuage' », souligne Jan Erik Aase, directeur et leader mondial de la recherche Provider Lens chez ISG. « La Société se concentre sur le 'prochain numérique' dans l'édification de processus connectés, cognitifs et en périphérie de réseau, et elle est en tête de l'offre de solutions d'information-divertissement automobile dans le nuage. »

L'étude de recherche Provider Lens™ 2019 d'ISG sous le titre « IoT - Transformational Services, Technology, Solutions, Platforms and Industries » (internet des objets : services transformationnels, solutions technologiques, plateformes et industries) analyse sur le marché mondial les fournisseurs de logiciels et de services en la matière sur la base d'un processus de recherche et d'analyse en plusieurs phases, et classe ces prestataires selon la méthodologie de recherche d'ISG.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) (Nasdaq : III) est une firme de premier plan mondial dans la recherche et le conseil en technologie. ISG est un partenaire de confiance de plus de 700 clients, dont plus de 70 des 100 plus importantes sociétés du monde. ISG s'engage à aider les entreprises, les organismes du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. La firme se spécialise dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, l'analyse de données dans le nuage, le conseil en sourçage, les services gérés de gouvernance et de risques, les services d'opérateurs de réseau, la conception stratégique et opérationnelle, la gestion du changement, les connaissances sur les marchés ainsi que la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels aguerris au numérique dans plus de 20 pays. C'est une équipe mondiale reconnue pour sa réflexion novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise industrielle et technologique, ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale s'appuyant sur les données les plus complètes du marché. Pour davantage d'informations, visiter www.isg-one.com .

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE : MINDTREE] est une société mondiale de conseil et de services en technologie, et qui aide les entreprises du Global 2000 à harmoniser échelle et agilité pour concrétiser un avantage concurrentiel. « Nous sommes 'nés numériques' en 1999, et plus de 340 entreprises clientes font confiance à nos connaissances approfondies du domaine pour décomposer les silos, trouver un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons aux TI d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité de la livraison en continu pour stimuler l'innovation commerciale. Nous sommes présents dans 17 pays, nous sommes constamment considérés comme l'un des meilleurs endroits de travail, ce que symbolise chaque jour notre culture gagnante composée de 21 000 'esprits de Mindtree', entreprenants, collaboratifs et dévoués. »

