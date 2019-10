Mindtree meldet ein zweistelliges Umsatzwachstum auf breiter Basis

WARREN, New Jersey and BANGALORE, India, 17. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, ein globales Unternehmen für Technologie-Dienstleistungen und digitale Transformation, das seine Kunden auf dem Weg zu schnelleren Geschäftsergebnissen berät und unterstützt, gab heute seine konsolidierten Ergebnisse für das zweite Quartal zum 30. September 2019, wie vom Vorstand genehmigt, bekannt.

„Unsere Leistung im zweiten Quartal mit zweistelligem Umsatzwachstum im Jahresvergleich spiegelt unsere Kundenorientierung, den Siegesgeist unserer Mitarbeiter und unsere Innovationskraft wider", erklärte Debashis Chatterjee, CEO von Mindtree. „Wir werden weiterhin entschlossen daran arbeiten, unsere Geschäftsführung zu stärken, um in Wachstum zu investieren und den Shareholder-Value zu steigern."

Wichtige Finanzkennzahlen:

Quartal zum 30. September 2019

In USD:

Umsatz bei 271,0 Mio. USD (Wachstum von 2,6 % im Quartalsvergleich / 10,0 % im Jahresvergleich)



Währungsbereinigtes Wachstum von 3,2 % im Quartalsvergleich / 11,1 % im Jahresvergleich



Nettogewinn bei 19,2 Mio. USD (Wachstum von 43,5 % im Quartalsvergleich / Rückgang von 34,1 % im Jahresvergleich)

In INR:

Umsatz bei 19.143 Mio. ₹ (Wachstum von 4,4 % im Quartalsvergleich / 9,1 % im Jahresvergleich)



Nettogewinn bei 1350 Mio. ₹ (Wachstum von 45,6% im Quartalsvergleich / Rückgang von 34,6% im Jahresvergleich)

Weitere Highlights:

Kunden:

343 aktive Kunden zum 30. September 2019



5-Millionen-Dollar-Kunden wuchsen um 1, insgesamt 47

Menschen:

21.267 Mindtree Minds zum 30. September 2019



Die innerhalb von 12 Monaten auftretende Fluktuation beträgt 16,5 %

BOTs*:

Die Automatisierung spielt eine wichtige Rolle bei der Modernisierung unserer Technologie-Dienstleistungen und steigert sowohl die Effizienz als auch die Geschwindigkeit der Ergebnisse unserer Kunden. Wir sind stolz darauf, berichten zu können, dass die Leistung unserer BOTs, die autonom zusammen mit unseren Mindtree Minds arbeiten, es unserem Team ermöglicht, mehr zu tun und grössere Ziele zu erreichen.



Zum 30. September 2019 waren 700 BOTs bei uns beschäftigt.

*Software, die autonom handelt, ohne jegliche menschliche oder sonstigen Eingriffe, um eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, die zuvor von einem Menschen ausgeführt wurde.

Mehrjährige und mehrere Millionen schwere Gewinne bei führenden globalen Kunden:

Neue Kunden:

Mindtree bietet Cloud-Migrations- und Plattform-Engineering-Initiativen für ein grosses Technologie-Unternehmen, das modernen digitalen Behörden die Möglichkeit gibt, mit den neuesten Cloud-Technologien Millionen von Menschen mit mehreren Regierungsbehörden auf einer einzigen Plattform auf der ganzen Welt zu verbinden.



Mindtree wurde ein strategisches Engagement mit der grössten P2P FinTech in der nordamerikanischen Region zugesprochen. Der Kunde nutzt die Fachkenntnis von Mindtree bei der Verwaltung von Services zur Führung des Unternehmens und bei der Produktentwicklung in einer auf DevOps ausgerichteten Entwicklung und Geschäftstätigkeit, um eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen.

nutzt die Fachkenntnis von Mindtree bei der Verwaltung von Services zur Führung des Unternehmens und bei der Produktentwicklung in einer auf DevOps ausgerichteten Entwicklung und Geschäftstätigkeit, um eine schnellere Markteinführung zu ermöglichen.

Mindtree wurde als Digitaler Partner für einen führenden globalen IT-Lösungsanbieter ausgewählt, um dessen Kundenerlebnis mittels digitaler Transformation zu verbessern.

Bestehende Kunden:

Mindtree wurde mit „Analytischen Dienstleistungen" beauftragt, um Kunden zu helfen, umsetzbare Erkenntnisse in Bezug auf die strategische Planung für einen bestehenden globalen Marktführer für Computersoftware und -technologie zu gewinnen.



Mindtree stellt Dienstleistungen zum Application Management und umfassenden Enterprise Service Life Cycle Support für ein bestehendes grosses Frachtunternehmen mit Sitz in Europa bereit.

Anerkennung:

Mindtree wird im Bericht der ISG Provider Lens™ der Titel US Leader und Global Rising Star in Consulting and Services verliehen: Transformational IoT Services – Technology, Solutions, Platforms, and Industries 2019 Quadrant Report



Mindtree wird im Bericht der ISG Provider Lens™ der Titel US Rising Star in Connected Cars verliehen: Transformational IoT Services – Technology, Solutions, Platforms, and Industries 2019 Quadrant Report



Mindtree wird im Bericht der ISG Provider Lens™ Private/Hybrid Cloud Data Center Services & Solutions 2019 Quadrant Report der Titel Leader for the Managed Services Archetype (mid-sized deal focus) verliehen.



Mindtree wird im ISG Provider Lens™ SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners 2019 Quadrant Report der Titel UK Leader in SAP Leonardo Transformation, SAP BW/4 on HANA und BW on HANA Transformation & Operations, SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Transformation und SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Managed Services verliehen.



Mindtree wird im ISG Provider Lens™ SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners 2019 Quadrant Report der Titel Leader, Nordics in SAP Leonardo Transformation, SAP BW/4 on HANA und BW on HANA Transformation & Operations und SAP S/4HANA & Business Suite on HANA Managed Services verliehen.



Mindtree wird im ISG Provider Lens™ SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners 2019 Quadrant Report der Titel Rising Star USA in SAP BW/4 on HANA und BW on HANA Transformation & Operations verliehen.

in SAP BW/4 on HANA und BW on HANA Transformation & Operations verliehen.

Mindtree wird im ISG Provider Lens™ SAP Hana & Leonardo Ecosystem Partners 2019 Quadrant Report der Titel Rising Star Global in SAP Cloud Platform Support Services verliehen.



Mindtree wurde in Anerkennung seiner branchenführenden Tätigkeit zur Förderung des sozialen Fortschritts mit dem renommierten Mother Teresa Award for Corporate Citizen ausgezeichnet.

Informationen zu Mindtree

Mindtree (NSE: MINDTREE) ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Firmen dabei unterstützt, ihre Wettbewerbsposition durch die Kombination von Skalierung und Agilität zu stärken. Mindtree wurde 1999 unter dem Motto „Born digital" gegründet und ist heute ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group. Es stellt seine fundierte Fachkenntnis in den Dienst von mehr als 350 Geschäftskunden, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und der Effizienz, die sich durch Continuous Delivery ergeben, regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in 15 Ländern werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von mehr als 21.000 teamorientierten, engagierten „Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindtree.com oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1004066/Mindtree_Logo.jpg