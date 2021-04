Mindtree annonce une croissance robuste de ses revenus de 5,2 % en glissement trimestriel en USD ; recommande un dividende final de 17,5 ₹ par action

BANGALORE, Inde et WARREN, New Jersey, 17 avril 2021 /PRNewswire/ -- Mindtree , une société mondiale de services technologiques et de transformation numérique qui guide ses clients pour obtenir des résultats commerciaux plus rapides, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2021, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« Nous sommes fiers d'avoir réalisé un autre trimestre solide, grâce à la traction significative de notre portefeuille de clients à l'échelle mondiale, ce qui a conduit à une croissance des revenus de 5,2 %, à un EBITDA de 21,9 % et à un carnet de commandes de 375 millions de dollars à la fin du quatrième trimestre. La résilience de Mindtree Minds, l'engagement de notre équipe de direction et, par-dessus tout, le soutien continu de nos clients ont rendu possible notre parcours de croissance rentable et d'exécution sans faille pendant l'année de pandémie », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG et déirecteur général de Mindtree. « Le dividende final de 17,5 ₹ par action annoncé aujourd'hui renforce l'engagement de Mindtree à améliorer la valeur pour les actionnaires. Pour l'année, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 1 076,5 millions de dollars et une expansion de la marge de 680 points de base, tout en augmentant notre carnet de commandes de 12,3 %. À l'aube de l'exercice 22, nous sommes convaincus que la demande continue des clients pour nos services transformateurs, un carnet de commandes solide et nos investissements stratégiques nous placent en bonne position pour réaliser une croissance à deux chiffres et maintenir l'EBITDA au-dessus de 20 %. »

Renseignements financiers clés

Trimestre clos le 31 mars 2021

En dollars américains :

o Revenu de 288,2 millions de dollars (croissance de 5,2 % par rapport au trimestre précédent et de 3,5 % par rapport à l'année précédente)

o Bénéfice net de 43,3 millions de dollars (baisse de 1,9 % par rapport au trimestre précédent / croissance de 53,4 % par rapport à l'année précédente)

En roupies indiennes :

o Revenu de 21 093 millions ₹ (croissance de 4,2 % par rapport au trimestre précédent / 2,9 % par rapport à l'année précédente)

o Bénéfice net de 3 173 millions ₹ (baisse de 2,8 % par rapport au trimestre précédent / croissance de 53,9 % par rapport à l'année précédente)

Exercice clos le 31 mars 2021

En termes d'USD :

o Revenus à 1 076,5 millions de dollars (baisse de 1,1 %)

o Bénéfice net à 150,0 millions de dollars (croissance de 69,6 %)

En termes de roupies :

o Revenu de 79 678 millions ₹ (croissance de 2,6 %)

o Bénéfice net de 11 105 millions ₹ (croissance de 76,0 %)

Infos supplémentaires

Clients :

o 270 clients actifs au 31 mars 2021

o Les clients de 5 millions de dollars ont augmenté de 1, le total de 44

Employés :

o 23 814 Mindtree Minds au 31 mars 2021

o Le taux d'attrition sur les 12 derniers mois est de 12,1 %

Des contrats conclus au quatrième trimestre avec des clients internationaux de premier plan :

o Mindtree s'est associé à l'un des principaux détaillants en électronique pour concrétiser sa vision omnicanale pour ses utilisateurs

o Mindtree a signé un contrat pluriannuel avec un leader mondial de la conception et de la fabrication d'appareils électroménagers afin de transformer les expériences de vente en ligne de ses utilisateurs

o Pour un leader allemand des matériaux de construction et des systèmes de construction, Mindtree fournira des services numériques et aidera à l'intégration technologique post-fusion

o Mindtree a été choisi comme partenaire stratégique par une grande entreprise mondiale de logiciels et de technologies de voyage pour moderniser sa plate-forme de réservation de passagers et accélérer son processus de transformation en cloud

o Mindtree a été choisi par une banque de premier plan pour fournir des services de transformation Salesforce dans plusieurs régions du monde pour sa division de gestion des actifs

Reconnaissances :

o Everest Group, une société de conseil et de recherche de premier plan, a reconnu Mindtree comme un « concurrent majeur » dans son évaluation PEAK Matrix® 2021 des services d'ingénierie de produits logiciels

o Mindtree a été reconnu par Information Services Group (ISG), une société mondiale de recherche et de conseil en technologie, comme leader dans les rapports ISG Provider Lens™ 2021 Salesforce Ecosystem Partners US pour la mise en œuvre, l'intégration et les services d'application gérés pour les grandes entreprises

o Mindtree a été reconnu par Information Services Group (ISG), l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en matière de technologie, comme le leader de l'ISG Provider Lens Mainframe Services & Solutions 2021 pour les services de transformation mainframe aux États-Unis

o Mindtree a remporté le Golden Peacock National Award 2020 pour la responsabilité sociale des entreprises

o Mindtree s'est vu décerner le prix BEST par l'Association for Talent Development (ATD) pour avoir démontré la réussite de son entreprise grâce au développement des talents de ses employés

o Mindtree s'est vu attribuer la deuxième place dans la catégorie « Meilleur employeur pour les femmes » (grande entreprise) par l'Associated Chambers for Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)

o Mindtree a été récompensée dans les catégories « Workforce Planning and Staffing Solutions » et « Organization Design » lors des People First ACE Awards 2020 présentés par le réseau national des DRH

o Mindtree a été reconnu et récompensé par le BW Business World HR Excellence Award 2021 dans la catégorie « Excellence in Employee Welfare Initiative »

Annonces

o Le conseil d'administration a recommandé un dividende final de 175 % (17,5 roupies par action de valeur nominale de 10 roupies chacune) pour l'exercice clos le 31 mars 2021, sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle

Clause refuge

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future sont des déclarations prévisionnelles qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre nos résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations prévisionnelles. Les conditions causées par la pandémie de COVID-19 pourraient réduire les dépenses technologiques des clients, ce qui affecterait la demande pour nos services, retarderait les décisions d'achat des clients potentiels et aurait un impact sur notre capacité à fournir des services de conseil sur site; tous ces facteurs pourraient avoir un effet négatif sur nos revenus, nos marges et nos performances financières globales à l'avenir. Nos opérations pourraient également être affectées par une série de facteurs externes liés à la pandémie de COVID-19 qui sont indépendants de notre volonté. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

