Mindtree annonce une croissance de 10,3 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel

WARREN, New Jersey et BANGALORE, Inde, 18 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree , une entreprise mondiale de services technologiques et de transformation numérique, qui aide ses clients à obtenir des bénéfices commerciaux plus rapides, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le premier trimestre clos le 30 juin 2019, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

Voici la déclaration faite conjointement par Rostow Ravanan, directeur exécutif et PDG et Pradip Menon, directeur financier, sur les résultats obtenus par Mindtree au premier trimestre de l'exercice 2020 – Découvrez-la en cliquant sur ce lien

« Nous avons obtenu des résultats stables en dépit de nombreuses incertitudes et cela reflète les atouts sans commune mesure de Mindtree », a déclaré Rostow Ravananan, PDG et directeur exécutif deMindtree. « Ce trimestre a été marqué par un nombre record de conclusion de contrats, ce qui donne le ton pour le reste de l'exercice. Bien que les facteurs externes posent certains défis, notre stratégie ciblée et nos solides relations avec la clientèle étayent notre certitude d'atteindre des taux de croissance supérieurs à ceux de l'industrie au cours de l'exercice fiscal 2020 également. »

Voici les principaux éléments financiers :

Trimestre clos le 30 juin 2019

En USD :

Chiffre d'affaires de 264,2 millions $ (soit une croissance de 0,8 % en glissement trimestriel / 9,4 % en glissement annuel)

Croissance à taux de change constant de 1,1 % en glissement trimestriel / 10,3 % en glissement annuel

Bénéfice net de 13,4 millions $ (soit une baisse de 52,7 % en glissement trimestriel / 42,7 % en glissement annuel)

En INR (roupies indiennes) :

Chiffre d'affaires de 18 342 millions ₹ (soit une baisse de 0,3 % en glissement trimestriel / croissance de 11,9 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 927 millions ₹ (soit une baisse de 53,3 % en glissement trimestriel / 41,4 % en glissement annuel)

Autres éléments à souligner :

Clients:

346 clients actifs au 30 juin 2019



La société a un nouveau client représentant 5 millions de dollars, ce qui porte le nombre total de ces clients à 46

Employés :

20 935 « esprits Mindtree » au 30 juin 2019



Réduction naturelle des effectifs sur les 12 derniers mois à hauteur de 15,1 %

BOTs*:

L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de nos prestations de services technologiques, en améliorant à la fois l'efficacité et la vitesse à laquelle nos clients obtiennent des résultats. Nous sommes fiers d'annoncer que nos BOTs puissants fonctionnent de manière autonome aux côtés de nos « esprits Mindtree », ce qui permet à nos équipes d'aller encore plus loin et d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux



Nous employions 674 BOTs au 30 juin 2019

* Logiciels agissant de manière autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, afin d'effectuer une tâche importante qui serait autrement effectuée par un être humain

Des bénéfices sur plusieurs années et d'un montant de plusieurs millions de dollars grâce à de grands clients mondiaux :

Nouveaux clients :

Mindtree a signé un nouveau contrat avec un grand nom du commerce de détail dans le secteur de l'électronique grand public et des services sans fil, auquel elle fournira des services gérés de bout en bout évolutifs, tout en menant l'automatisation et la billetterie en libre-service de ce client



Mindtree apportera son soutien à la gestion des applications d'entreprise fondamentales à l'échelle mondiale d'une entreprise allemande de construction automobile



Mindtree gérera l'implémentation de la plate-forme de politiques et de facturation d'un grand fournisseur d'assurance en Amérique du Nord dans un environnement agile

Clients existants :

Mindtree fournira des services d'ingénierie et d'exploitation du réseau sur la plate-forme Azure pour un leader mondial des logiciels et des technologies informatiques qui fait déjà partie de sa clientèle



Mindtree fournira des services de développement d'applications en relation avec des initiatives de données et de personnalisation pour un grand acteur du secteur hôtelier en Amérique du Nord qui fait déjà appel à ses services

Reconnaissances :

Mindtree a reçu le prix du « Meilleur cadre de conformité de l'année » lors de l'évènement Compliance Leadership Summit & Awards 2019, organisé par UBS Forums



Magnet360, l'activité Salesforce de Mindtree a été nommée « leader » aux États-Unis et « Étoile montante » en Allemagne dans la catégorie des services professionnels orientés vers Sales et Service Cloud de Salesforce, dans l'étude du quadrant d'ISG Provider Lens™ 2019 portant sur l'écosystème



Mindtree a été reconnue par Information Services Group (ISG), l'une des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie, pour le rôle qu'elle a joué dans deux des 25 meilleurs exemples de transformation numérique en 2019, tel que le souligne le livre récemment publié par ISG et intitulé Digital Excellence: 25 Winning Partnerships

Déclaration faite conjointement par Rostow Ravanan, directeur exécutif et PDG et Pradip Menon , directeur financier, sur les résultats obtenus par Mindtree au premier trimestre de l'exercice 2020 – Découvrez-la en cliquant sur ce lien

À propos de Mindtree

Mindtree [NSE: MINDTREE] est une entreprise mondiale spécialisée en conseils et services technologiques, qui aide ses clients dans 18 pays à gagner en agilité commerciale, en compétitivité et en croissance. Nous tirons parti de la puissance de la prestation continue, de notre expertise numérique, de notre connaissance du secteur et de la recherche sur les technologies émergentes pour accroître l'efficacité et favoriser l'innovation commerciale pour nos quelque 346 clients.

Mindtree est sans cesse considérée comme l'un des meilleurs environnements de travail. Cela reflète nos « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués qui incarnent la culture du succès à la base de notre engagement à l'égard de l'excellence, de l'innovation et de la création conjointe.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd

Limitation de responsabilité

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué et se rapportant à nos perspectives de croissance future sont des énoncés prospectifs, qui impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner un écart significatif entre nos résultats réels et ceux qui figurent dans ces énoncés prospectifs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs qui peuvent être faits de temps à autre par nous ou en notre nom.

Vous pouvez visiter notre site en cliquant sur www.mindtree.com.

