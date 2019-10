Mindtree annonce une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires global

WARREN, New Jersey and BANGALORE, India, 17 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Mindtree, une entreprise mondiale spécialisée en services technologiques et en transformation numérique, qui conduit ses clients vers des résultats commerciaux plus rapides, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre 2019, tels qu'approuvés par son conseil d'administration.

« La remarquable croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires en glissement annuel au deuxième trimestre reflète notre orientation client, l'esprit de réussite qui anime nos employés et notre innovation », a déclaré Debashis Chatterjee, PDG de Mindtree. « Nous restons fidèles à notre engagement à renforcer l'exécution de notre plan pour investir dans la croissance et créer de la valeur pour nos actionnaires. »

Voici les principaux éléments financiers :

Trimestre clos le 30 septembre 2019

En dollars US :

Chiffre d'affaires de 271,0 millions $ (croissance de 2,6 % en glissement trimestriel / 10,0 % en glissement annuel)



Progression en devises constantes de 3,2 % en glissement trimestriel / 11,1 % en glissement annuel



Bénéfice net de 19,2 millions $ (croissance de 43,5 % en glissement trimestriel / baisse de 34,1 % en glissement annuel)

En roupies indiennes (INR) :

Chiffre d'affaires de 19 143 millions ₹ (croissance de 4,4 % glissement trimestriel / 9,1 % en glissement annuel)



Bénéfice net de 1 350 millions ₹ (croissance de 45,6 % en glissement trimestriel / baisse de 34,6 % en glissement annuel)

Autres éléments à souligner :

Clients :

343 clients actifs au 30 septembre 2019



Il y a un client de plus dans la catégorie de ceux qui représentent 5 millions $, ce qui porte le nombre total de ces clients à 47

Employés :

21 267 « esprits Mindtree » au 30 septembre 2019



Attrition naturelle des effectifs sur les 12 derniers mois à hauteur de 16,5 %

BOTs* :

L'automatisation joue un rôle important dans la modernisation de notre prestation de services technologiques, en améliorant à la fois l'efficacité et la vitesse avec lesquelles les clients obtiennent des résultats. Nous sommes heureux d'annoncer la force de nos BOTs qui travaillent de manière autonome aux côtés de nos « esprits Mindtree », permettant à notre équipe d'en faire plus et d'atteindre des objectifs plus larges



Nous employions 700 BOTs au 30 septembre 2019

* Logiciels agissant de manière autonome, sans aucune interférence, humaine ou autre, afin d'effectuer une tâche importante qui serait autrement effectuée par un être humain

Des gains de plusieurs millions de dollars sur plusieurs années grâce aux :

Nouveaux clients :

Mindtree va fournir des initiatives de migration vers le cloud et d'ingénierie de plate-forme à une grande entreprise technologique qui dote les administrations électroniques modernes des toutes dernières technologies cloud pour mettre en relation des millions de personnes avec de nombreuses agences gouvernementales sur une seule et même plate-forme dans le monde entier



Mindtree s'est vu octroyer un engagement stratégique avec la plus grande entreprise de technologie financière en Amérique du Nord. Le client va tirer parti de l'expertise de Mindtree en matière de services gérés pour diriger l'entreprise et de son expertise en matière de développement de produits dans le cadre d'un développement et d'opérations axés sur DevOps pour réduire les délais de mise sur le marché



Mindtree a été choisie comme partenaire numérique par un grand fournisseur mondial de solutions informatiques afin d'améliorer l'expérience client grâce à des services de transformation numérique

Clients existants :

Mindtree a été sélectionnée, par un leader mondial des logiciels et technologies informatiques, qui est déjà client, pour fournir des « services analytiques » qui aident les clients à tirer des idées concrètes en termes de planification stratégique



Mindtree va fournir des services de gestion d'applications et une gamme complète de services de soutien du cycle de vie des services d'entreprise à une grande entreprise de transport de marchandises. basée en Europe , qui est déjà cliente

Reconnaissances :

Mindtree a été nommée « Leader » aux États-Unis et « Étoile montante » à l'échelle mondiale en termes de conseil et de services dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les services transformationnels de l'IdO - Technologie, solutions, plateformes et industries



Mindtree a été nommée « Étoile montante » aux États-Unis en termes de voitures connectées dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les services transformationnels de l'IdO - Technologie, solutions, plateformes et industries



Mindtree a été nommée « Leader » pour l'archétype des services gérés (surtout orientés vers les moyennes entreprises) dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les services et les solutions pour les centres données du cloud privé / hybride



Mindtree a été nommée « Leader » au Royaume-Uni de la transformation SAP Leonardo, de la transformation et des opérations SAP BW/4 sur HANA et BW sur HANA et de SAP S/4HANA et la suite professionnelle sur les services gérés HANA dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les partenaires de l'écosystème SAP Hana & Leonardo



Mindtree a été nommée « Leader » dans la région scandinave de la transformation SAP Leonardo, de la transformation et des opérations SAP BW/4 sur HANA et BW sur HANA, la transformation HANA sur SAP S/4HANA et la suite professionnelle et SAP S/4HANA et la suite professionnelle sur les services gérés HANA dans le rapport 2019 dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les partenaires de l'écosystème SAP Hana & Leonardo



Mindtree a été nommée « Étoile montante » aux États- Unis de la transformation et des opérations SAP BW/4 sur HANA et BW sur HANA dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les partenaires de l'écosystème SAP Hana & Leonardo

Mindtree a été nommée « Étoile montante » à l'échelle mondiale des services de support pour la plate-forme cloud SAP dans le rapport 2019 du quadrant d'ISG Provider Lens™ portant sur les partenaires de l'écosystème SAP Hana & Leonardo



Mindtree a reçu le prestigieux Prix Mère Teresa de l'entreprise citoyenne, récompensant ses pratiques de pointe visant à exercer un impact social

À propos de Mindtree

Mindtree (NSE : MINDTREE) est une entreprise mondiale spécialisée dans le conseil et les services technologiques, qui aide les entreprises à allier évolutivité et souplesse pour obtenir un avantage concurrentiel. Intrinsèquement numérique depuis sa création en 1999, et faisant désormais partie du groupe Larsen & Toubro, Mindtree applique ses connaissances approfondies du domaine en s'engageant auprès de plus de 350 entreprises clientes à abattre les obstacles, donner un sens à la complexité du numérique et mettre plus rapidement de nouvelles initiatives sur le marché. Nous permettons à l'informatique d'évoluer à la vitesse de l'entreprise en tirant parti des technologies émergentes et de l'efficacité fournie par la prestation continue de services pour stimuler l'innovation commerciale. Présents dans plus de 15 pays, nous sommes sans cesse considérés comme l'un des meilleurs environnements de travail, lequel s'incarne chaque jour dans notre culture du succès qui s'appuie sur 21 000 « esprits Mindtree » pleins d'initiative, collaboratifs et impliqués.

Pour en savoir plus sur nous, veuillez visiter www.mindtree.com ou nous suivre sur @Mindtree_Ltd

Limitation de responsabilité

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué concernant nos perspectives de croissance future constituent des énoncés prospectifs impliquant un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient provoquer une différence significative entre nos résultats réels et les résultats exposés dans ces énoncés prospectifs. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs pouvant être émis de temps à autre par nous ou en notre nom.

