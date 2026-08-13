Mindteck (India) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mindteck (India) hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.62 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.74 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.04 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.01 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch