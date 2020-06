Mindtech annonce un partenariat avec GIGABYTE

La combinaison de la plateforme d'apprentissage de l'IA Chameleon de Mindtech avec les serveurs de GIGABYTE Technology Co. Ltd. permettra la création rapide de jeux de données massifs pour l'apprentissage des réseaux neuronaux

LONDRES, 30 juin 2020 /PRNewswire/ -- L'apprentissage de l'IA pour les tâches visuelles requiert de grandes quantités d'images ou de vidéos annotées avec précision. La plateforme Chameleon crée et « filme » des mondes virtuels afin de produire des données synthétiques pour l'apprentissage des réseaux neuronaux : des données synthétiques qui modélisent avec précision les apparences, la physique et les comportements du monde réel. Cette tâche est réalisée de manière efficace à l'échelle du serveur, et les serveurs de GIGABYTE sont conçus pour ce type de tâche.

La plateforme Chameleon est conçue pour être évolutive grâce à une utilisation efficace des threads et des cœurs des processeurs, en transférant la charge vers les GPU dans la mesure du possible afin d'utiliser pleinement toutes les ressources disponibles. La conteneurisation de la plateforme avec Docker permet d'assurer l'efficacité et la simplicité de l'exécution sur la plateforme GIGABYTE. Cette évolutivité à l'échelle du serveur permet à Mindtech de créer des paquets de données « prêts à l'emploi », dans lesquels des images et des annotations avancées sont fournies, permettant ainsi aux clients de créer des applications assistées par l'IA dans le domaine des villes intelligentes, des machines intelligentes et de la vision intelligente, y compris pour la vente au détail, la gestion de locaux, la robotique et le transport. Ces paquets de données offrent aux clients un accès rapide au marché, couvrant leurs besoins essentiels en matière de données, y compris les cas particuliers difficiles à appréhender.

« La création et le traitement de données pour l'apprentissage de l'IA demandent d'importantes ressources de calcul, et les serveurs de GIGABYTE sont une excellente plateforme sur laquelle il est possible de construire une solution de création de données synthétiques », a déclaré Chris Longstaff, vice-président de la gestion des produits chez Mindtech. « Ceux-ci offrent le meilleur équilibre du secteur entre CPU, GPU et mémoire, dans un système économe en énergie, ce qui fait d'eux le partenaire idéal pour notre plateforme Chameleon. En couplant étroitement la création de données synthétiques sur le même système GIGABYTE qui est utilisé pour l'apprentissage de l'IA, on obtient des gains de performance et d'efficacité significatifs. »

« La mise en œuvre réussie de réseaux neuronaux nécessite d'énormes quantités de données », a déclaré Andy Chen, vice-président de l'ingénierie chez GIGABYTE. « La plateforme Chameleon de Mindtech démocratise la disponibilité de ce "big data" en permettant à n'importe quelle entreprise de créer d'énormes quantités de données synthétiques parfaitement annotées. Grâce à la conteneurisation de la plateforme Chameleon à l'aide de technologies telles que Docker et Kubernetes, celle-ci est en parfaite adéquation avec notre plateforme DNN, permettant la création rapide de grands ensembles de données synthétiques, qui permettront à leur tour à nos clients de créer des solutions innovantes, avec un délai de commercialisation écourté. »

La plateforme Chameleon et les paquets de données de Mindtech sont disponibles immédiatement contre licence.

Pour plus d'informations sur la plateforme Chameleon de Mindtech, veuillez contacter chris.longstaff@mindtech.global.

Pour plus d'informations sur les serveurs de GIGABYTE, veuillez contacter server.grp@gigabyte.com.

