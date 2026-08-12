RELIEF THERAPEUTICS Aktie 114879223 / US7595JP1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Ausbau des US-Geschäfts
|
12.08.2026 13:32:00
MindMaze beruft John Krakauer zum strategischen Berater - Aktie schwächelt
MindMaze hat den Neurowissenschaftler John Krakauer als strategischen Berater verpflichtet.
Krakauer gilt laut der Mitteilung als wissenschaftlicher Urheber vom Mindpod, dem Neurorehabilitationssystem von MindMaze. Er ist Professor an der Johns Hopkins University School of Medicine und leitet zudem Forschungseinheiten in den USA und in Portugal.
Mit der Verpflichtung von Krakauer will MindMaze nach eigenen Angaben den Ausbau des Geschäfts in den USA vorantreiben.
Die MindMaze-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,50 Prozent tiefer bei 0,23 Franken.
ra/hr
Lausanne (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (spons. ADRs)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.