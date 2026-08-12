MindMaze beruft John Krakauer zum strategischen Berater - Aktie schwächelt

Er soll das Unternehmen bei seiner nächsten Wachstumsphase in den USA unterstützen, wie der Anbieter von digitalen Therapien zur neurologischen Rehabilitation am Mittwoch mitteilte.

Krakauer gilt laut der Mitteilung als wissenschaftlicher Urheber vom Mindpod, dem Neurorehabilitationssystem von MindMaze. Er ist Professor an der Johns Hopkins University School of Medicine und leitet zudem Forschungseinheiten in den USA und in Portugal.

Mit der Verpflichtung von Krakauer will MindMaze nach eigenen Angaben den Ausbau des Geschäfts in den USA vorantreiben.

Die MindMaze-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,50 Prozent tiefer bei 0,23 Franken.

ra/hr

Lausanne (awp)