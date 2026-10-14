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Rehabilitationsprogramm 14.10.2026 12:39:06

MindMaze-Aktie springt an: Heimtherapie steigert Trainingsumfang dreifach

MindMaze-Aktie springt an: Heimtherapie steigert Trainingsumfang dreifach

MindMaze hat neue Daten zu seinem heimbasierten Rehabilitationsprogramm für Schlaganfall-Patienten veröffentlicht.

MindMaze Therapeutics
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Die Ergebnisse zeigen, dass der gesamte motorische Trainingsumfang durch die Heimtherapie im Vergleich zur üblichen ambulanten Therapie um das Dreifache gesteigert werden konnte. Die Daten wurden am Dienstag an der Jahrestagung des American Congress of Rehabilitation Medicine in Washington präsentiert, wie das Genfer Biotechunternehmen am Mittwoch mitteilte.

Die Auswertung umfasste 177 Rehabilitationsverläufe bei 172 Erwachsenen mit neurologischen Erkrankungen, hauptsächlich Schlaganfall, an vier ambulanten Standorten des Partners Vibra Healthcare. Die Teilnehmer absolvierten ein achtwöchiges Heimtrainingsprogramm mit der Plattform Mindmotion Go. 84 Prozent des aktiven Trainings wurde dabei ohne direkte Begleitung durch Therapeuten absolviert.

Die Patienten zeigten statistisch signifikante Verbesserungen bei Selbstständigkeit, Gleichgewicht, Mobilität und Kognition. Zudem berichteten 84 Prozent der befragten Teilnehmer eine positive Zufriedenheit mit dem Programm.

MindMaze plant, bis Ende 2026 eine vereinfachte, tabletbasierte Version seiner Plattform unter dem Namen Mindmotion Lite auf den Markt zu bringen. Diese soll die Heimanwendung erleichtern und eine breitere Nutzung durch Gesundheitsversorger ermöglichen.

Via SIX geht es für die MindMaze-Aktie zeitweise 6,90 Prozent rauf auf 0,15 Franken.

awp-robot/to

Lausanne (awp)

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Bildquelle: MindMaze
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