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14.10.2026 07:39:36
MindMaze-Aktie: Heimtherapie steigert Trainingsumfang dreifach
MindMaze hat neue Daten zu seinem heimbasierten Rehabilitationsprogramm für Schlaganfall-Patienten veröffentlicht.
Die Auswertung umfasste 177 Rehabilitationsverläufe bei 172 Erwachsenen mit neurologischen Erkrankungen, hauptsächlich Schlaganfall, an vier ambulanten Standorten des Partners Vibra Healthcare. Die Teilnehmer absolvierten ein achtwöchiges Heimtrainingsprogramm mit der Plattform Mindmotion Go. 84 Prozent des aktiven Trainings wurde dabei ohne direkte Begleitung durch Therapeuten absolviert.
Die Patienten zeigten statistisch signifikante Verbesserungen bei Selbstständigkeit, Gleichgewicht, Mobilität und Kognition. Zudem berichteten 84 Prozent der befragten Teilnehmer eine positive Zufriedenheit mit dem Programm.
MindMaze plant, bis Ende 2026 eine vereinfachte, tabletbasierte Version seiner Plattform unter dem Namen Mindmotion Lite auf den Markt zu bringen. Diese soll die Heimanwendung erleichtern und eine breitere Nutzung durch Gesundheitsversorger ermöglichen.
awp-robot/to
Lausanne (awp)
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