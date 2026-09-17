RELIEF THERAPEUTICS Aktie 114879223 / US7595JP1063
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17.09.2026 08:17:00
MindMaze-Aktie: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung
Mindmaze will bis Ende 2026 mit MindMotion Lite eine neue Lösung für die Neurorehabilitation zu Hause auf den Markt bringen.
MindMotion Lite ermöglicht Neurorehabilitation per Tablet
Die Plattform ermöglicht alle Aktivitäten von MindMotion GO über ein Tablet sowie Telekonsultationen und eine Fernbetreuung durch Fachpersonal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.
Mindmaze will Heimtherapie ausbauen
MindMotion Lite ergänzt das bestehende Angebot des Genfer Unternehmens und soll die Skalierung der Heimtherapie vorantreiben. Weitere Details zur Markteinführung und Verfügbarkeit werden kurz vor der Lancierung bekanntgegeben.
Lausanne (awp)
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