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Neue Lösung 17.09.2026 08:17:00

MindMaze-Aktie: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung

MindMaze-Aktie: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung

Mindmaze will bis Ende 2026 mit MindMotion Lite eine neue Lösung für die Neurorehabilitation zu Hause auf den Markt bringen.

Mindmaze will bis Ende 2026 die neue Lösung MindMotion Lite auf den Markt bringen. Das Tablet-basierte System soll den Zugang zu intensiver Neurorehabilitation zu Hause erleichtern und die Hardware-Anforderungen im Vergleich zu bisherigen Lösungen deutlich senken.

MindMotion Lite ermöglicht Neurorehabilitation per Tablet

Die Plattform ermöglicht alle Aktivitäten von MindMotion GO über ein Tablet sowie Telekonsultationen und eine Fernbetreuung durch Fachpersonal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Mindmaze will Heimtherapie ausbauen

MindMotion Lite ergänzt das bestehende Angebot des Genfer Unternehmens und soll die Skalierung der Heimtherapie vorantreiben. Weitere Details zur Markteinführung und Verfügbarkeit werden kurz vor der Lancierung bekanntgegeben.

Lausanne (awp)

Weitere Links:

MindMaze-Aktie sackt ab: Vereinfachung der Organisation abgeschlossen

Bildquelle: MindMaze
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Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

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Short 15’223.64 8.97 S4BTCU
SMI-Kurs: 13’868.66 16.09.2026 17:30:05
Long 13’258.61 19.59 S1BTPU
Long 12’946.72 13.67 SA2BCU
Long 12’399.78 8.88 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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