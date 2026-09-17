MindMaze-Aktie: Biotechunternehmen plant neue Neurorehabilitationslösung

MindMotion Lite ermöglicht Neurorehabilitation per Tablet

Mindmaze will bis Ende 2026 die neue Lösung MindMotion Lite auf den Markt bringen. Das Tablet-basierte System soll den Zugang zu intensiver Neurorehabilitation zu Hause erleichtern und die Hardware-Anforderungen im Vergleich zu bisherigen Lösungen deutlich senken.

Die Plattform ermöglicht alle Aktivitäten von MindMotion GO über ein Tablet sowie Telekonsultationen und eine Fernbetreuung durch Fachpersonal, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Mindmaze will Heimtherapie ausbauen

MindMotion Lite ergänzt das bestehende Angebot des Genfer Unternehmens und soll die Skalierung der Heimtherapie vorantreiben. Weitere Details zur Markteinführung und Verfügbarkeit werden kurz vor der Lancierung bekanntgegeben.

Lausanne (awp)