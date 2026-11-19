Mindmancer AB hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.10 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mindmancer AB -0.180 SEK je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mindmancer AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20.3 Millionen SEK im Vergleich zu 24.6 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch