Minda Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Minda Industries äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.12 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5.06 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 55.57 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 44.89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 4.99 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 54.51 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.ch