Minda: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Minda hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.08 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3.60 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42.59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.89 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 15.35 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch