MIND Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MIND Technology äusserte sich am 08.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.19 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.240 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 5.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 58.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch