Minco Silver stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Minco Silver veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch