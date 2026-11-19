Minco Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11.11 Prozent zurück. Hier wurden 0.2 Millionen CAD gegenüber 0.2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch