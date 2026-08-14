Minaxi Textiles gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Minaxi Textiles hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0.02 INR gegenüber 0.370 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 58.9 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Minaxi Textiles 53.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch