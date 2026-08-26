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26.08.2026 06:37:00
Minaurum Silver gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Minaurum Silver hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0.040 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minaurum Silver -0.010 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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